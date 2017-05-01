Після тяжкої хвороби пішов з життя відомий полтавський поет

«30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник… Царство Небесне… Колись він сформулював своє життєве і мистецьке кредо: “Писати, як живеш, а жити, як пишеш».

Маслій додав, що багатомільйонну любов українців поет заслужив саме за свою поезію:

«Коли читаєш його «Парубоцьку баладу», «Стару пісню на новий мотив», «Ринг», «До проблеми: революція і митець», «А зрадник завше продає когось», відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку».



Борис Олійник народився у селі Зачепилівка Новосанжарського району на Полтавщині.

