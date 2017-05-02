Під Кременчуком автомобіль наїхав на велосипедиста
Під Кременчуком автомобіль наїхав на велосипедиста
В одному із сіл Кременчуцького району на автодорозі “Омельник-Щербаки” трапився наїзд на велосепедиста, передає Кременчуцький відділ поліції.
Так, легковик “Chery”, за кермом якого був 31-річний мешканець Кременчука, наїхав на 45-річного велосипедиста.
Унаслідок ДТП потерпілий зламав ногу і був доставлений до міської лікарні.
Водій автомобіля намагався втекти з місця події, однак в результаті реалізації слідчо-оперативних дій його особу було встановлено.