Під Кременчуком автомобіль наїхав на велосипедиста

В одному із сіл Кременчуцького району на автодорозі “Омельник-Щербаки” трапився наїзд на велосепедиста, передає Кременчуцький відділ поліції.

Так, легковик “Chery”, за кермом якого був 31-річний мешканець Кременчука, наїхав на 45-річного велосипедиста.

Унаслідок ДТП потерпілий зламав ногу і був доставлений до міської лікарні.

Водій автомобіля намагався втекти з місця події, однак в результаті реалізації слідчо-оперативних дій його особу було встановлено.