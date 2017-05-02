Наставник “Ворскли” став кращим тренером туру УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало та підвело підсумки 27 туру української Прем’єр-Ліги та назвало ім’я найкращого наставника, повідомляє сайт УПЛ.

Так, керівник “Ворскли” Василь Сачко отримав середній бал 4,4, здобувши дві 5-ки і три 4-ки в наступних критеріях оцінювання: номінальний результат команди — 5; труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 4; майстерність в роботі з кадрами — 4; тренерська майстерність — 4; накопичувальний критерій — 5.

Полтавська команда відсвяткувала відразу декілька ювілеїв у грі 27 туру зі “Сталлю” (2:0) — здобула 200-ту перемогу в чемпіонатах України (в тому числі, 130-ту домашню), продовжила серію без пропущених м’ячів на своєму полі та перервала безгольову смугу. Окрім того на своєму полі “Ворскла” не програє ще з початку березня.

Нагадаємо, кращим тренером попереднього туру було визнано наставника Шахтаря Паулу Фонсеку.