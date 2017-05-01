На Полтавщині відбулися вибори в ОТГ

На Полтавщині пройшли вибори в ОТГ

На Полтавщині всі виборчі дільниці під час виборів місцевих голів та депутатів у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) працювали в нормальному режимі та завершили роботу вчасно. Поліція Полтавщини у день виборів запевнила, що порушень не зафіксували.

Як повідомили у Великобагачанській ТВК, явка була середньою, підсумки ще опрацьовуються.

Нагадаємо, у Великобагачанської ОТГ понад 8 тис. 350 виборців, а в Рокитянській ОТГ – трохи більше 1 тис. 600.

При цьому Великобагачанська ОТГ об’єднала 5 сільрад і 23 населених пункти, а Рокитянська – дві сільради і 11 сіл.

На виборах у Великобагачанський ОТГ спостерігачі відмітили добре організовану роботу дільничної виборчої комісії .

Вибори пройшли у 19 регіонах одночасно, але на Черкащині зафіксоване було масове вкидання бюлетенів на території Шполянської громади.

Як зазначив голова комітету виборців України Олексій Кошель, таке порушення можна вважати зривом голосування.

“Група невідомих осіб у складі 15-20 людей увірвалися на одну із виборчих дільниць і достатньо показово вкидала пачку бюлетенів у виборчі скриньки. Ми це розцінюємо як порушення виборчого законодавства, і принаймні по одній із дільниць буде, швидше за все, прийнято рішення, що вибори не відбулися”, – прокоментував він.

Нагадаємо, вибори пройшли у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. За кількістю осіб, що обираються, вибори 30 квітня – одні з наймасштабніших в Україні за останні два роки. Всього виборці обиратимуть понад тисячу депутатів місцевих рад (242 – депутатів міських рад, 230 – селищних, 634 – сільських) та 47 голів громад (9 – міських, 9 – селищних, 29 – сільських).

Після голосування 30 квітня в Україні вже 414 об’єднаних громад, в яких вже відбулися перші вибори, повідомляє Комітет виборців України.