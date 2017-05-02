На Полтавщині сталося ДТП зі смертельними наслідками

1 травня на Полтавщині сталася ДТП на автодорозі “Київ-Харків”, неподалік Решетилівки.

Як повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв, легковий автомобіль “Рено” в’їхав у вантажівку “Мерседес”, що стояла обабіч дороги.

“Унаслідок зіткнення пасажир легковика загинув. Водія та ще одного пасажира “Рено” доставили з травмами до районної лікарні. Відкрите кримінальне провадження. Слідство встановлює обставини та причини трагедії”, – додав Сулаєв.