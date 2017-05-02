На Миргородщині охороняють кінно-спортивне свято понад 100 поліцейських

Під час кінно-спортивних змагань на Миргородщині охороняють понад 100 поліцейських

Нагадаємо, у селі Дібрівка, 2 травня – масштабне свято. У програмі заходу – кінні перегони, конкурси та концерт. Участь у змаганнях беруть професіонали й аматори кінного спорту з усієї України.

За словами речника ГУ НП у Полтавській області Юрія Сулаєва на заході перебуває до 6 тис. громадян.