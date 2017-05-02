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The Kyiv patrol police take oath on July 4, 2015. Головне Культура Полтавщина Спорт Суспільство 

На Миргородщині охороняють кінно-спортивне свято понад 100 поліцейських

На Миргородщині охороняють кінно-спортивне свято понад 100 поліцейських

Під час кінно-спортивних змагань на Миргородщині охороняють понад 100 поліцейських

Нагадаємо, у селі Дібрівка, 2 травня – масштабне свято. У програмі заходу – кінні перегони, конкурси та концерт. Участь у змаганнях беруть професіонали й аматори кінного спорту з усієї України.

За словами речника ГУ НП у Полтавській області Юрія Сулаєва на заході перебуває до 6 тис. громадян.

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