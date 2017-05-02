Кременчужанин погрожував правоохоронцям пістолетом

1 травня патрульні Кременчука затримали чоловіка який погрожував їм пістолетом, повідомляє патрульна поліція міста.

Так, патрулюючи вулицю Маяковського інспектори помітили громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Полісмени підійшли до громадянина для проведення профілактичної бесіди. Чоловік дістав із кишені предмет схожий на пістолет та направив у бік поліціантів.

Патрульні затримали 39-річний кременчужанина. Для подальшого з’ясування обставин його передали слідчим Кременчуцького відділу поліції.