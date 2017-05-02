Кременчуцькі патрульні по гарячих слідах затримали крадіїв магазину

2 травня, близько 5-ї ранку, патрульні поліцейські отримали виклик на вулицю Павлова.

Небайдужий громадянин повідомив, що бачив двох підозрілих осіб з великими сумками, які тікали, вони сіли до автомобіля та поїхали.

Інспектори отримавши прикмети передали їх в орієнтування усім патрулям.

Рухаючись по проспекту Свободи патрульний екіпаж побачив автомобіль Daewoo, який описав заявник. В транспортному засобі перебувало двоє осіб.

Полісмени зупинили автомобіль. Підійшовши до нього, чоловіки, що були в салоні почали помітно нервувати, один з них різко вибіг та почав тікати через дорогу. Однак патрульні поліцейські затримали обох громадян. Та встановили, що то двоє місцевих жителів 38-ми та 27-ми років, які раніше вже попадали у поле зору правоохоронців.

У автомобілі було виявлено дві сумки з технікою та мобільними аксесуарами.

Справу передали слідчим Кременчуцького відділу поліції.

Також було встановлено, що затримані усі ці речі поцупили в одному із магазинів мобільних телефонів, повідомила Патрульна поліція Кременчука.

