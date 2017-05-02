Для Горішніх Плавнів створять інформпортал за 1,5 млн грн

Для Горішніх Плавнів створять інформаційний портал за 1,5 млн грн

У системі «ProZorro» відбувся аукціон щодо створення інформаційного порталу Горішніх Плавнів.

У Горішніх Плавнях запланували створити інформаційний портал міста, що дозволить налагодити контакт громадян із місцевою владою.

Вартість тендеру, заявленому у системі «ProZorro» становить 1 487 648 грн.

Завдяки інформаційному порталу, жителі міста зможуть оперативно привертати увагу до місцевих проблемних питань.

Скарги, відгуки та пропозиції громадян реєструватимуть та відображатимуть на електронній мапі.

Заявник матиме змогу відслідковувати процес вирішення його питання та спілкуватися з виконавцем.