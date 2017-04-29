З’явився яскравий презентаційний ролик України до Євробачення-2017

Після вражаючої перемоги Джамали Україна готується прийняти у себе міжнародний пісенний конкурс.

“Наш лозунг – святкувати різноманітність – дуже своєчасний. Різноманітність – головний актив, який робить суспільство сильнішим і наше життя значимішим. Різноманітність в Україні допомагає зібратися, щоб долати великі труднощі з усмішкою, гарним жартом і піснею”, – йдеться у коментарі до ролику.

Нагадаємо, розпочалися репетиції ведучих на цей конкурс, які чимось нагадують зйомки кіно.