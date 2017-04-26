Звернення Голови ДСНС Миколи Чечоткіна до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

26 квітня Україна вшановує героїчний подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які стали на захист життя мільйонів людей.

Чорнобильська катастрофа назавжди чорними літерами вписана в історію нашого народу і сьогодні відгукується болем у серці кожної людини. Саме в ніч 25 на 26 квітня 1986 року над квітучим українським Поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху.

Минають роки, але ми ніколи не забудемо героїв-пожежних, які без вагань та роздумів першими по тривозі почали боротьбу з некерованим смертоносним лихом.

На шлях невидимого ворога стали мужні, рішучі та здатні на самопожертву люди. Кожна секунда перебування на місці катастрофи коштувала їм життя, але вони працювали в зоні радіаційного лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки Чорнобильської трагедії.

Життя триває… І цим ми зобов’язані Героям Чорнобиля, які ціною власного життя та здоров’я подолали найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття. Вони врятували нас, вони врятували планету. Але, на превеликий жаль, більшості з них вже немає з нами. Вічна пам’ять та низький уклін загиблим ліквідаторам.

У системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій працює понад чотириста учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської катастрофи. Сердечно дякуємо за героїчний подвиг, за виконаний громадянський обов’язок, за врятоване вашими зусиллями людство. Ми пам’ятаємо завдяки кому сьогодні живемо.

Щиро зичу вам і вашим рідним здоров’я, благополуччя, міцності духу, багато років життя та нових здобутків.

Нехай ніколи не повториться Чорнобильська трагедія, а пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій та квітучу весну.