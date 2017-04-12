Земельну проблему мешканців Базилівщини зрушили з мертвої точки

Мешканці села Базилівщина Машівського району стурбовані одразу двома проблема з однім джерелом – ГПУ “Полтавагазвидобування”. Підприємство є правонаступником агропідприємства, яке було місцем роботи для жителів одразу трьох сіл – Базилівщина, Селещина, Кошманівка. Тепер у ГПУ “Полтавагазвидобування” заявили про ліквідацію “неліквідного” агропідприємства.

“А нам куди?” Із цим запитанням 29 березня селяни прийшли до голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Проблему у діалозі спробували вирішити на місці, під час робочого візиту голови обласної ради до Машівського району. Разом з депутатами від громади Іваном Сидоренком і Володимиром Бобилем Олександр Біленький вислухав селян. І одразу ж запропонував зустрітись із керівником управління “Полтавагазвидобування” Олександром Кобезою.