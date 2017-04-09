“Зберемо великодній кошик для солдата!”: полтавців запрошують взяти участь у благодійній акції
Духовно-культурний центр ім. прп. Паїсія Величковського та волонтерська організація “Полтавський Батальйон Небайдужих” запрошують полтавців взяти участь у благодійній акції “Зберемо великодній кошик для солдата!”.
Охочих передати гостинці воїнам на схід України, чекатимуть щоденно у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Полтави. Волонтери звертають увагу, що для військовослужбовців завжди необхідні продукти тривалого зберігання: питна вода, солодощі, кава та чай, консервація тощо. Якщо ж хтось матиме бажання передати військовим паски, крашанки та інші продукти, що можуть швидко псуватися, то на вас чекатимуть у соборі 10 та 11 квітня до 17:00, 12 квітня до 14:00.
Також крім продуктів воїнам необхідні цвяхи, скоби для колод, батарейки, вологі гігієнічні серветки та інше.
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