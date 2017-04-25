Завтра відбудеться передача карети швидкої допомоги для 92-ої окремої бригади ЗСУ

26 квітня о 9-00 на площі перед залом засідань обласної ради відбудеться передача карети швидкої допомоги для 92-ої окремої бригади ЗСУ. У заході візьмуть участь голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, заступник голови Полтавської облдержадміністрації, депутат обласної ради Роман Товстий, депутат обласної ради Олександр Трухін, волонтер та координатор центру допомоги учасникам АТО при Полтавській ОДА Ірина Каптур, представники військової частини та медичні працівники.