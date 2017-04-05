2017 04 05 15:00:33

Завтра у Полтаві відкриють офіс відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

Завтра у Полтаві відбудеться урочисте відкриття офісу відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» в області, який було створено за підтримки Програми «U-LED з Європою».

Участь у відкритті офісу візьмуть представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Беренд де Гроот; директор Програми U-LED від GIZ Бастіан Файгель; голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко; представники Полтавської обласної ради та об’єднаних територіальних громад.

Спеціально для участі у відкритті регіонального центру у Полтаву з Брюсселя прибудуть Петер Вагнер, керівник Групи підтримки України, створеної у квітні 2014 року за рішенням президента Європейської комісії та керівник відділу фінансового співробітництва цієї групи Штефан Шльойнінг.