Завтра у Полтаві презентують програму «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», запрошують журналістів

26 квітня 2017р. у приміщенні Полтавського Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини» (вул. Соборності, 45 к. 517) з 11.00 до 12.00 відбудеться презентація Програми «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього».

Означена Програма реалізується МБФ «Український жіночий фонд» в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Координаторки програми та тренери у Полтавській області є експертки ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування».

Основною метою Програми є надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали в результаті конфлікту, та пенсіонерам шляхом забезпечення їх знаннями, навичками та впевненістю для прийняття обґрунтованих фінансових рішень в повсякденному житті, надання їм можливості відігравати активну роль в житті своїх громад.

Програма спрямована на три категорії вразливих громадян України: внутрішньо переміщених осіб (ВПО), людей, які постраждали від конфлікту, та пенсіонерів. Програма реалізовуватиметься в 11 областях України.

Участь у заході візьме представництво Програми, МБФ «Український жіночий фонд», очільники/-ці управлінь та департаментів, які працюють із цільовими групами, громадськість, медіа.