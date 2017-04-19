Завтра у Кременчуці відновлять подачу тепла

У зв’язку з пониженням температури атмосферного повітря та синоптичними прогнозами на найближчий час, а також, враховуючи звернення кременчужан, міська влада сьогодні прийняла рішення про відновлення опалювального сезону в м. Кременчуці.

Відповідно до розпорядженняпершого заступника міського голови Володимира Пелипенка, опалення в місті відновлять з 20 квітня. Підключатимуть як заклади соціальної сфери, так і житловий фонд. Процес підключення до теплоносія технологічно неможливе провести в один день, тож він займе кілька днів.

Нагадаємо, що Полтавщина готова до відновлення опалювального сезону. Про це сьогодні заявив заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло, втім зауважив, що автоматичні котельні області можуть почати роботу у день звернення, а на тих, де розтоплення відбувається вручну може бути затримка мінімум у день.