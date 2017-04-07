Завтра у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник
Завтра кременчужани зберуться на загальноміський суботник. Традицію проводити генеральне прибирання міста двічі на рік ввів міський голова Олег Бабаєв. Наразі її активно підтримують народний депутат України Юрій Шаповалов і Кременчуцька міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, а також кременчуцька громада, яка завжди була небайдужою до долі свого міста.
Якщо ви маєте бажання зробити Кременчук – найкращим містом в Україні, виходьте у свої двори на 10 годину ранку. Ставайте учасниками генерального прибирання, закликають у міськраді.
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