2017 04 07 10:44:03

Завтра у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник

Завтра кременчужани зберуться на загальноміський суботник. Традицію проводити генеральне прибирання міста двічі на рік ввів міський голова Олег Бабаєв. Наразі її активно підтримують народний депутат України Юрій Шаповалов і Кременчуцька міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, а також кременчуцька громада, яка завжди була небайдужою до долі свого міста.