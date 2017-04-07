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Анонс, Екологія, Полтавщина, Суспільство



2017 04 07 10:44:03

Завтра у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник

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Завтра кременчужани зберуться на загальноміський суботник. Традицію проводити генеральне прибирання міста двічі на рік ввів міський голова Олег Бабаєв. Наразі її активно підтримують народний депутат України Юрій Шаповалов і Кременчуцька міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, а також кременчуцька громада, яка завжди була небайдужою до долі свого міста.

Якщо ви маєте бажання зробити Кременчук – найкращим містом в Україні, виходьте у свої двори на 10 годину ранку. Ставайте учасниками генерального прибирання, закликають у міськраді.

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