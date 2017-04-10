Завтра на концерті у Полтаві збиратимуть кошти для придбання медобладнання для офтальмологічного відділення

11 квітня о 17:00 на площі перед Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В.Гоголя (м.Полтава, вул. Соборності, 23) в рамках XII благодійної акції «Серце до серця» відбудеться благодійний концерт за участі творчих колективів міста.

Мета заходу: збір коштів для придбання медичного обладнання для офтальмологічного відділення Полтавської міської клінічної лікарні, що знаходиться за адресою м. Полтава, пров. Рибальського, 10.