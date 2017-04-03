2017 04 03 11:54:11

Завдання з децентралізації чітко визначені в операційному Плані Уряду-2017, – Геннадій Зубко

Реформа децентралізації – одна з головних в операційному Плані пріоритетних кроків Уряду на 2017 рік та у середньостроковому плані дій до 2020 року. Важливо, що вперше прийнято середньострокову маршрутну карту, що дає можливість громадам спланувати і бюджети, і свій розвиток не на рік, на перспективу, й чітко рухатись за цим паном. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми зафіксували конкретні кроки, які маємо здійснити протягом 2017 року. Головний блок питань – секторальна децентралізація, у якому прописані кроки, які маємо здійснити спільно з профільними міністерствами. Зокрема, розробити типові моделі єдиного освітнього, культурного, фізкультурно‑спортивного та соціального простору у громадах. Далі – формування госпітальних округів, оптимізація мережі малокомплектних шкіл та формування опорних шкіл, подальша розбудова ЦНАПів та передача повноважень щодо надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану до ОТГ. Продовження передачі на місця повноважень ДАБІ», – зазначив Геннадій Зубко.

Також він зазначив, що важливе питання – підвищення якості проектного менеджменту в ОТГ, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією інфраструктурних проектів, а також підсилення кооперації можливостей ОТГ у вирішенні спільних питань.

Крім того, він зазначив, що стоїть завдання по створенню ефективної системи планування регіонального розвитку через встановлення відповідних критеріїв та вимог до проектів. «З поліпшенням якості підготовки та відбору регіональних проектів, що фінансуються за рахунок ДФРР, ми сконцентруємо бюджетні та місцеві ресурси на пріоритетних напрямках. Це поліпшення якості послуг, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності регіонів. Маємо створити в регіонах 25 агенцій, що сприятимуть регіональному розвитку» – зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України