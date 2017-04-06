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Відео, Полтавщина, Суспільство



2017 04 06 14:25:40

Засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістюта дотримання прав учасників АТО (наживо)

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