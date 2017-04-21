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Засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном (онлайн)

Засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном (онлайн)

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