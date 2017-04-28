Замінування: у Полтаві намагалися зірвати торги публічних держзакупівель ProZorro

але вигадане замінування, яке сталося сьогодні, вперше. Центральна універсальна біржа знаходиться на ринку біржової торгівлі близько 14 років. За цей період різними особами було вчинено багато спроб зірвання аукціонів різних типів та видів, так як на торгах ЦУБ виставляється майно неплатоспроможних банків та Державне майно,

ЦУБ має право проводити електронні торги, як для Фонду Державного Майна, маючи спеціально створену електронну торгову систему, яка пройшла акредитацію ФДМУ згідно чого був підписаний Меморандум про співпрацю, так і для системи проекту публічних держзакупівель ProZorro.

Сьогодні на електронних торгах ЦУБ проводилися торги, як для ФДМУ по Запорізькій області, так і системі ProZorro.

Директор Біржі заспокоїв всіх своїх клієнтів та пояснив, що дані торги проводяться в електронній формі і ніякі замінування зупинити процес не можуть.