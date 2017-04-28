Замінування: у Полтаві намагалися зірвати торги публічних держзакупівель ProZorro
Замінування: у Полтаві намагалися зірвати торги публічних держзакупівель ProZorro
Центральна універсальна біржа знаходиться на ринку біржової торгівлі близько 14 років. За цей період різними особами було вчинено багато спроб зірвання аукціонів різних типів та видів, так як на торгах ЦУБ виставляється майно неплатоспроможних банків та Державне майно, але вигадане замінування, яке сталося сьогодні, вперше.
ЦУБ має право проводити електронні торги, як для Фонду Державного Майна, маючи спеціально створену електронну торгову систему, яка пройшла акредитацію ФДМУ згідно чого був підписаний Меморандум про співпрацю, так і для системи проекту публічних держзакупівель ProZorro.
Сьогодні на електронних торгах ЦУБ проводилися торги, як для ФДМУ по Запорізькій області, так і системі ProZorro.
Директор Біржі заспокоїв всіх своїх клієнтів та пояснив, що дані торги проводяться в електронній формі і ніякі замінування зупинити процес не можуть.
“Торги проводяться на спеціальному сервері, тобто дата-центру ЦУБ, який відповідає вимогам відносно стандартів безпеки та надійності, всі дані дублюються на віртуальних серверах, тобто хмарі, та знаходяться, безпосередньо, в Центральній Базі Даних ProZorro. З приводу хакерських атак, ЦУБ захищена маючи фільтрацію DDOS атак на сервер. При фільтрації якої, блокуються тільки атакуючі боти, звичайні відвідувачі сайту не блокуються, пропускна здатність до точки обміну UA-IX – 1 Гбіт / с, для зарубіжних ресурсів 100 Мбіт / с, так, що продаж майна та конфіденційність користувачів ЦУБ захищена на 100% та відкрита для всіх клієнтів, які хочуть взяти участь в торгах системи проекту публічних держзакупівель ProZorro”, – йдеться у повідомленні.