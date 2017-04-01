2017 04 01 11:13:31

Забороняти вчителям займатися репетиторством не будуть, – Лілія Гриневич

Забороняти вчителям займатися репетиторством не будуть.

На цьому наголосила Міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час зустрічі з регіональними ЗМІ в Києві.

«Я ніколи не планувала заборонити репетиторство. Це деякі ЗМІ нещодавно розповсюдили зовсім протилежну інформацію. Загалом заборонити репетиторство неможливо, хоча б з тієї точки зору, що діти мають індивідуальні навчальні потреби. Вони можуть мати потребу навчатися додатково та використати додатковий навчальний час із кимось окремо, поза навчанням у школі, наприклад, вивчити ще одну мову через додаткові навчальні заняття”, – сказала лілія Гриневич

За її словами про репетиторство йшла мова, в такому контексті, що вчитель, який погано навчає дитину під час уроків, може спонукати батьків до платних занять.