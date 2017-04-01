Забороняти вчителям займатися репетиторством не будуть, – Лілія Гриневич
Забороняти вчителям займатися репетиторством не будуть.
На цьому наголосила Міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час зустрічі з регіональними ЗМІ в Києві.
«Я ніколи не планувала заборонити репетиторство. Це деякі ЗМІ нещодавно розповсюдили зовсім протилежну інформацію. Загалом заборонити репетиторство неможливо, хоча б з тієї точки зору, що діти мають індивідуальні навчальні потреби. Вони можуть мати потребу навчатися додатково та використати додатковий навчальний час із кимось окремо, поза навчанням у школі, наприклад, вивчити ще одну мову через додаткові навчальні заняття”, – сказала лілія Гриневич
За її словами про репетиторство йшла мова, в такому контексті, що вчитель, який погано навчає дитину під час уроків, може спонукати батьків до платних занять.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+