За рівнем зарплати Полтавщина посіла 8 місце в Україні
За рівнем зарплати Полтавщина посіла 8 місце в Україні
За рівнем середньомісячної заробітної плати по регіонах Полтавська область посідає 8 місце в Україні
Найбільше українці заробляють у Київській області, а найменше – в Тернопільській. Про це повідомляє державне управління статистики, пише gazeta.ua
Найнижча зарплата у кур’єрів і листонош. У середньому вони отримують 3369 грн. Усе ще відстають від середнього рівня зарплат медичні працівники, які в середньому заробляють 4542 грн. Навіть бібліотекарі отримують більше – 4816 грн. Найбільша зарплата у працівників у сфері авіаційного транспорту – 26 121 грн. Середні зарплати понад 10 000 грн отримують айтішники, фінансисти і страховики.
Середні зарплати по регіонах країни:
Київ – 9563 грн;
Київська область – 6263 грн;
Донецька область – 6644 грн;
Дніпропетровська область – 5995 грн;
Запорізька область – 5893 грн;
Миколаївська область – 5809 грн;
Одеська область – 5682 грн;
Полтавська область – 5648 грн;
Львівська область – 5421 грн;
Луганська область – 5405 грн;
Харківська область – 5384 грн;
Закарпатська область – 5306 грн;
Рівненська область – 5246 грн;
Івано-Франківська область – 5256 грн;
Вінницька область – 5162 грн;
Сумська область – 5101 грн;
Черкаська область – 5086 грн;
Волинська область – 5073 грн;
Хмельницька область – 5040 грн;
Херсонська область – 4986 грн;
Кіровоградська область – 4961 грн;
Житомирська область – 4929 грн;
Чернігівська область – 4807 грн;
Чернівецька область – 4755 грн;
Тернопільська область – 4716 грн.
– Статистика враховує тільки офіційний дохід українців. А за інформацією податківців, 60 відсотків роботодавців частину виплачує зарплат у конвертах. З урахуванням таких зарплат доходи українців вищі, ніж повідомляє офіційна статистика. Однак “сірі” доходи розподіляються серед працівників дуже нерівномірно, тому оцінити рівень доходів з їх урахуванням практично неможливо, – каже старший аналітик “Альпарі” Вадим Іосуб.