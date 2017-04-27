За рівнем зарплати Полтавщина посіла 8 місце в Україні

За рівнем середньомісячної заробітної плати по регіонах Полтавська область посідає 8 місце в Україні

Найбільше українці заробляють у Київській області, а найменше – в Тернопільській. Про це повідомляє державне управління статистики, пише gazeta.ua

Найнижча зарплата у кур’єрів і листонош. У середньому вони отримують 3369 грн. Усе ще відстають від середнього рівня зарплат медичні працівники, які в середньому заробляють 4542 грн. Навіть бібліотекарі отримують більше – 4816 грн. Найбільша зарплата у працівників у сфері авіаційного транспорту – 26 121 грн. Середні зарплати понад 10 000 грн отримують айтішники, фінансисти і страховики.

Середні зарплати по регіонах країни:

Київ – 9563 грн;

Київська область – 6263 грн;

Донецька область – 6644 грн;

Дніпропетровська область – 5995 грн;

Запорізька область – 5893 грн;

Миколаївська область – 5809 грн;

Одеська область – 5682 грн;

Полтавська область – 5648 грн;

Львівська область – 5421 грн;

Луганська область – 5405 грн;

Харківська область – 5384 грн;

Закарпатська область – 5306 грн;

Рівненська область – 5246 грн;

Івано-Франківська область – 5256 грн;

Вінницька область – 5162 грн;

Сумська область – 5101 грн;

Черкаська область – 5086 грн;

Волинська область – 5073 грн;

Хмельницька область – 5040 грн;

Херсонська область – 4986 грн;

Кіровоградська область – 4961 грн;

Житомирська область – 4929 грн;

Чернігівська область – 4807 грн;

Чернівецька область – 4755 грн;

Тернопільська область – 4716 грн.

– Статистика враховує тільки офіційний дохід українців. А за інформацією податківців, 60 відсотків роботодавців частину виплачує зарплат у конвертах. З урахуванням таких зарплат доходи українців вищі, ніж повідомляє офіційна статистика. Однак “сірі” доходи розподіляються серед працівників дуже нерівномірно, тому оцінити рівень доходів з їх урахуванням практично неможливо, – каже старший аналітик “Альпарі” Вадим Іосуб.