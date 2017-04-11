За результатами аудиту ГУ ДФС Полтавщини до Державної скарбниці сплачено понад 9 млн грн

Як зазначив в.о. заступника начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Дмитро Коротюк з початку року Головне управління Державної фіскальної служби Полтавської області здійснювало свою роботу відповідно до Плану основних питань економічної та контрольної роботи на 2017 рік.

Так, протягом І кварталу 2017 року управлінням аудиту ГУ ДФС в області було проведено 222 документальних перевірки суб’єктів господарювання. З них: планових – 36, позапланових – 186.

За результатами контрольно – перевірочної роботи до Державного бюджету донараховано – 94,2 млн.грн. грошових зобов’язань.

Крім того, зменшено залишки від’ємного значення податку на додану вартість на 4,3млн. гривень. Зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 9,1 млн.грн., внаслідок чого упереджено несплату податку на прибуток на 1,6 млн. гривень.

До Держаного бюджету із донарахованих сум сплачено – 11,6 млн. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області