За перший тиждень нерестової заборони рибним патрулем Полтавщини виявлено 19 грубих порушень

Перед початком нерестової заборони Полтавський рибоохоронний патруль посилив патрулювання Дніпродзержинського та Кременчуцького водосховища. За перші 7 днів нересту було виявлено 19 грубих порушень Правил любительського та спортивного рибальства. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала більше 960 тис грн.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становить 386 кг. Порушники виловили 15 сітками риби в кількості: плітка – 203 екз., карась сріблястий – 551 екз., лящ – 180 екз., сазан – 5 екз., судак – 4 екз., щука – 1 екз., синець – 5 екз., плоскирка – 1екз., білизна – 2 екз. Складено протоколи про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 85 КУпАП. Правопорушення містять в собі ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 249 ККУ, оскільки протиправними діями громадян було нанесено істотну шкоду державі.

«Вирішується питання про направлення матеріалів в слідчі органи територіальних відділів Національної поліції Полтавської та Черкаської області для внесення порушення в ЄРДР. Сподіваємося, що дані справи будуть оперативно розглянуті в суді, а порушники отримають належне покарання», – наголосила начальник Управління Держрибагентства в Полтавській області Оксана Кулинич.

Також 5 квітня рибоохоронним патрульними Полтавщини спільно з працівниками Чорнобаївського ВП Золотонішського ВП ГУНП в Черкаській області було зафіксовано порушення правил збуту риби. Інцидент стався на автодорозі біля с. Лящівка, Чорнобаївського району. Громадянин займався незаконною скупкою риби: карась сріблястий – 100 кг., сазан – 20 кг., річкові раки – 3 кг. Загальна вага становить 123 кг. Складено протокол за ч.1 ст. 88-1 КУпАП.

Рибоохоронний патруль Полтавщини закликає дотримуватись правил рибальства. Якщо ви помітили імовірне порушення правил рибальства та порушення правил збуту біоресурсів, прохання телефонувати на безкоштовну «гарячу» лінію Держрибагентства: 0-800-50-52-50 або на «гарячу» лінію Полтавського рибоохоронного патруля: (05366) 3-82-91.