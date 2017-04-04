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Полтавщина, Суспільство



2017 04 04 11:39:11

За особливі заслуги перед українським народом нацгвардійця із Кременчука нагородили грамотою Верховної Ради

nats

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесну грамоту Верховної Ради України першому заступнику командира-начальника штабу військової частини 3059 центрального оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України, підполковнику Станіславу Даценку, повідомляють на сайті міськради.

Цією високою державною відзнакою  кременчуцький військовослужбовець нагороджений за особливі заслуги перед українським народом.
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Малецький наголосив, що Кременчуцький батальйон Національної Гвардії України не тільки захищає територіальну цілісність країни, а й забезпечує спокій та дотримання правопорядку в нашому місті. Він наголосив, що міська влада зі свого боку буде завжди підтримувати бійців військової частини 3059 на шляху реалізації запланованих ними проектів.

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