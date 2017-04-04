2017 04 04 11:39:11

За особливі заслуги перед українським народом нацгвардійця із Кременчука нагородили грамотою Верховної Ради

міськради Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесну грамоту Верховної Ради України першому заступнику командира-начальника штабу військової частини 3059 центрального оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України, підполковнику Станіславу Даценку, повідомляють на сайті

Цією високою державною відзнакою кременчуцький військовослужбовець нагороджений за особливі заслуги перед українським народом.