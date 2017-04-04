За особливі заслуги перед українським народом нацгвардійця із Кременчука нагородили грамотою Верховної Ради
Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесну грамоту Верховної Ради України першому заступнику командира-начальника штабу військової частини 3059 центрального оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України, підполковнику Станіславу Даценку, повідомляють на сайті міськради.
Цією високою державною відзнакою кременчуцький військовослужбовець нагороджений за особливі заслуги перед українським народом.
Малецький наголосив, що Кременчуцький батальйон Національної Гвардії України не тільки захищає територіальну цілісність країни, а й забезпечує спокій та дотримання правопорядку в нашому місті. Він наголосив, що міська влада зі свого боку буде завжди підтримувати бійців військової частини 3059 на шляху реалізації запланованих ними проектів.
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