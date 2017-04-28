За Новосанжарськими лісами спостерігають камери

На підприємстві ДП «Новосанжарський лісгосп встановили систему відеоспостереження із 18 камер. У такий спосіб один працівник має можливість проводити нагляд як у денний, так і нічний час за територією двох лісництв: Новосанжарського та Малоперещепинського, а також за територією нижнього складу.

Про це повідомили в Полтавському обласному управлынні лісового та мисливського господарства.

Крім того, планують встановити ще 4 камери на території центральної контори лісництва. Також до даної системи підключено камеру спостереження за лісовими пожежами.