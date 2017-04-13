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За напад на працівників поліції, на Полтавщині розшукують чоловіка (ФОТО)

За напад на працівників поліції, на Полтавщині розшукують чоловіка (ФОТО)

Учора в селі Зубівка Миргородського району 26-річний Іван Коваленко, неодноразово судимий за вчинення злочинів проти власності, при перевірці на причетність його до вчинення ряду крадіжок, раптово здійснив напад і наніс ножові поранення та тілесні ушкодження працівникам Миргородського відділу поліції.

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За фактом умисного нанесення працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

Чоловік на вигляд приблизно 25 — 30 років, зріст 180 см, має коротке русяве волосся. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи, повідомте до поліції за телефонами: 0996576303, (05355) 5-24-50, 102 або іншим зручним для вас способом.

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