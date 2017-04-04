За минулий тиждень дорожники Полтавщини ліквідували понад 16 тис. м² ямковості
Упродовж минулого тижня на автодорогах Полтавської області підрядні організації Служби автомобільних доріг ліквідували понад 16 тисяч м² ямковості.Щоденно, в тому числі і у вихідні, ліквідовується від 1500 до 3000 м² ямковості. З початку року відремонтовано понад 55 тисяч м² дорожнього полотна.
Про це повідомили в службі автодоріг Полтавщини
На виконання доручення Укравтодору щодо ліквідації ямковості на міжнародних, національних та регіональних автодорогах державного значення, роботи планується завершити до 1 червня. Бригади, які працюють на дорогах, укомплектовані навісними дорожніми фрезами, засобами малої механізації ( повітродувки, віброплити) та дорожніми котками.
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