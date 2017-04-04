2017 04 04 18:36:43

За минулий тиждень дорожники Полтавщини ліквідували понад 16 тис. м² ямковості

Упродовж минулого тижня на автодорогах Полтавської області підрядні організації Служби автомобільних доріг ліквідували понад 16 тисяч м² ямковості. Щоденно, в тому числі і у вихідні, ліквідовується від 1500 до 3000 м² ямковості. З початку року відремонтовано понад 55 тисяч м² дорожнього полотна.

Про це повідомили в службі автодоріг Полтавщини

На виконання доручення Укравтодору щодо ліквідації ямковості на міжнародних, національних та регіональних автодорогах державного значення, роботи планується завершити до 1 червня. Бригади, які працюють на дорогах, укомплектовані навісними дорожніми фрезами, засобами малої механізації ( повітродувки, віброплити) та дорожніми котками.