2017 04 08 08:40:40

За минулу добу п’ятеро українських військовослужбовців поранено

Як сказано у зведеннях прес-центру штабу АТО, російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню, режиму «Тиші» не дотримуються.

За минулу добу зафіксовано 43 обстріли позицій сил АТО.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована поблизу Маріуполя. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП ворог відкривав вогонь по захисниках Новогригорівки.

Міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів та вогонь снайперів застосовував у районі Красногорівки. Опорні пункти наших військ поблизу Мар’їнки противник турбував вогнем з 82 міліметрових мінометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював позиції під Водяним, Широкиним та Березовим.

Кулемети великих калібрів застосовував поблизу Чермалика, по захисниках Новотроїцького гатив БМП та ворожі снайпери. Морських піхотинців поблизу Гнутового та Талаківки підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, у бік опорних пунктів у районах Авдіївки та Верхньоторецького ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82мм та гранатометів різних систем. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях поблизу Кам’янки. Протитанкові гранатомети противник застосовував проти захисників Пісків та Зайцевого, а по позиціям в районі Опиного гатив із озброєння БМП.

На Луганському напрямку, по захисниках Катеринівки та станиці Луганської противник вів вогонь з гранатометів, а великокаліберні кулемети застосовував поблизу Кримського.

Незважаючи на збройні провокації ворога українські військовослужбовці дотримувались режиму «Тиші» та вогонь у відповідь не відкривали.

За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.