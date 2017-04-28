За квітень житлові субсидії будуть перераховані з урахуванням кількості днів опалювального сезону

Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами) розміри субсидій перераховуються з урахуванням дати початку та закінчення опалювального сезону.

Рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.У зв’язку з потеплінням в області було завершено опалювальний сезон на початку місяця (середня дата завершення опалювального сезону – 4-10 квітня). Однак, враховуючи значне зниження температури повітря в окремих районах та містах області прийнято рішення про відновлення опалювального сезону.

Таким чином, розмір призначеної субсидії за квітень перераховано з урахуванням кількості днів опалювального сезону у місяці. Наприклад, по місту Полтаві опалювальний сезон завершено з 5 квітня, але враховуючи зниження температури поновлено з 19 по 25 квітня, – розмір субсидії буде розраховано з розрахунку 11 днів опалювального періоду.

Повідомлення про розмір перерахованої субсидії за квітень 2017 року одержувачі субсидії отримають до 15 травня 2017 року.