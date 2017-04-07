2017 04 07 09:13:58

За І квартал 2017 року Полтавською митницею ДФС оформлено майже 8 тисяч митних декларацій

Серед них: експортних – 4907 та 3029 імпортних, що на 21,3% більше ніж за січень-березень минулого року, відзначив перший заступник начальника Полтавської митниці ДФС Василь Воронько.

Загальний обсяг експортно-імпортних операцій, здійснених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності по зоні діяльності митниці за три місяці 2017 року, склав 376,9 млн.дол.США, що на 23% більше, ніж за січень-березень 2016 року. Разом з цим зовнішньоторговельне сальдо за І квартал 2017 року позитивне і складає 96,8 млн.дол.США, що в 5,6 раз більше ніж у січні-березні 2016 року.

З початку 2017 року до Державного бюджету України було перераховано 853 млн. гривень. Середньомісячні надходження до державного бюджету в звітному періоді становили 284,3 млн. гривень. Середньостатистичний час митного оформлення експортно-імпортних операцій станом на 1 квітня 2017 року становить 58 хвилин.

Митне оформлення товарів з використанням електронних митних декларацій становить 100% від загальної кількості оформлених митних декларацій.

За результатами правоохоронної роботи у січні-березні 2017 року Полтавською митницею ДФС складено 47 адміністративних протоколів про порушення митних правил на загальну суму близько 5 млн. гривень.