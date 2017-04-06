2017 04 06 10:59:32

За фактом подій у Полтаві поліція відкрила 5 кримінальних проваджень (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Нагадаємо, учора, близько 19:00, біля арки по вулиці Соборності, 37, розпочався мітинг.

Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої до територіальних підрозділів поліції Полтави для встановлення особи та надання пояснень доправлено 12 осіб. Всі громадяни ідентифіковані, надали пояснення та були відпущені додому. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Слідчими попередньо відкрито 5 кримінальних проваджень: за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), 296 (Хуліганство), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Поліція проводить ряд оперативно-пошукових і слідчих дій для встановлення істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто безпосередньо знаходився поруч під час завдання тілесних ушкоджень потерпілим, у тому числі і ножових поранень одному із мітингувальників, надати поліції наявну інформацію а також матеріали фото-, відеофіксації на правах конфіденційності.