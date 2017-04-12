За добу рятувальники Полтавщини ліквідували 6 загорянь сухостою

Протягом 11 квітня рятувальники 6 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території у м. Миргород, в Зіньківському, Оржицькому, Чутівському та Котелевському районах. Внаслідок пожеж, вогнем знищено близько 7 га сухої трави та пожнивні рештки кукурудзи на площі 20 га. У більшості випадків до загоряння призвело необережне поводження громадян з вогнем.

Так, о 20:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території в с. Михайлівка Перша Котелевського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горять пожнивні рештки кукурудзи на площі 20 га. Пожежу ліквідували о 22:50. Травмованих та загиблих немає. Рятувальники не допустили розповсюдження полум’я на лісопосадку.

Шановні громадяни! Провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви, в першу чергу, шкодите самі собі! Адже такі дії є небезпечними не лише для довкілля, але й призводять до значних матеріальних збитків — вогонь вмить може перекинутися на ваш будинок, літню кухню, сарай. Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків! Закликаємо вас не випалювати стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидати недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101.