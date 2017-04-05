За добу на Полтавщині виникло 16 пожеж: загинула людина
За добу на території області виникло 16 пожеж: 2 – в житлових будинках, 10 – в спорудах нежитлового призначення, 4 – на відкритій території. Попередні прямі збитки від пожеж становлять 21400 гривень. Загинула 1 людина. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
04.04.207 року в с. Більськ Котелевського району, в житловому будинку громадянина Б., 1952 року народження, сталася пожежа.
Збитки та причина пожежі – встановлюються.
На місці пожежі виявлено тіло господаря, яке для встановлення причини смерті направлено до Зіньківського відділення бюро СМЕ.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+