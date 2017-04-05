2017 04 05 09:06:15

За добу на Полтавщині виникло 16 пожеж: загинула людина

За добу на території області виникло 16 пожеж: 2 – в житлових будинках, 10 – в спорудах нежитлового призначення, 4 – на відкритій території. Попередні прямі збитки від пожеж становлять 21400 гривень. Загинула 1 людина. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

04.04.207 року в с. Більськ Котелевського району, в житловому будинку громадянина Б., 1952 року народження, сталася пожежа.

Збитки та причина пожежі – встановлюються.

На місці пожежі виявлено тіло господаря, яке для встановлення причини смерті направлено до Зіньківського відділення бюро СМЕ.