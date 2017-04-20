За добу на Полтавщині ліквідували 2 пожежі на відкритій території

Учора о 16:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території в смт. Оржиця. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить суха трава на площі 0,4 га. Пожежу ліквідували о 17:40.

Того ж дня, о 17:59 рятувальникам повідомили про пожежу на відкритій території в с. Великоселецьке Оржицького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить 6 тюків соломи загальною вагою 0,9 т. Пожежу ліквідували о 19:10.

Травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюються.