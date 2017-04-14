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За день у Полтаві задокументували 6 фактів незаконного зберігання наркотиків (ФОТО)

За день у Полтаві задокументували 6 фактів незаконного зберігання наркотиків (ФОТО)

Сьогодні, у ході відпрацювання території міста, патрульні поліцейські зафіксували 6 фактів незаконного зберігання громадянами речовин, схожих на наркотичні. Зупинені підозрілі особи були у різних частинах Шевченківського району. При поверхневому огляді осіб, патрульні виявили пакунки з речовинами рослинного походження, схожі на наркотичні, а також медичні шприци. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

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На місце було негайно викликано слідчо-оперативні групи Полтавського відділу поліції для встановлення обставин.

За виявленими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (зберігання наркотичних засобів без мети збуту). Триває перевірка.

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