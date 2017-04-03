2017 04 03 12:00:09

За 2 місяці цього року на Полтавщині виникло 214 пожеж, у яких загинуло 14 людей, – комісія з питань ТЕБ та НС (ВІДЕО)

Сьогодні у Полтавській облдержадміністрації заступник голови ОДА Роман Товстий провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час засідання заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Войтенко поінформував присутніх щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж у побуті, та загибелі громадян.

Він повідомив, що за 2 місяці цього року на території Полтавщини виникло 214 пожеж, у яких загинуло 14 людей.

“Для порівняння, за 12 місяців минулого року на території області виникло 1556 , на яких загинула 71 людина, та травмувалось 51 особа”, – зазначив Войтенко

Як і протягом останніх років, найбільша кількість загиблих реєструється у житловому секторі – 70 осіб, з яких 64 особи загинули безпосередньо у житлових будинках. Найрозповсюдженішою причиною пожеж, у яких гинуть люди є необережне поводження з вогнем.

“Отже, у більшості причин виникнення пожеж головну роль відіграє “людський фактор”: необережне поводження, паління, експлуатація електроприладів, пустощі дітей з вогнем та інше”, – зазначив представник ГУ ДСНС Полтавщини.

Також, як поінформували під час засідання комісії, за січень та лютий цього року сталося 4 випадки отруєння людей чадним газом, через яке загинула одна особа, та отримали отруєння 8 осіб. Такі показники у два рази менше порівняно із аналогічним періодом минулого року.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, і у тому числі пожеж, ГУ ДСНС у Полтавській області проводить постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців області.

Так, спільно з представниками соцслужб, поліції, депутатського корпусу та представниками ЗМІ проведено 412 таких заходів, рейдів у місцях масового відпочинку у лісових масивах та житлового секторі.