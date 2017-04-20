З робочим візитом Кременчуцьку виховну колонію відвідав заступник прокурора області

Сьогодні з робочим візитом до Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації завітав заступник прокурора Полтавської області Олександр Савенко. До установи також прибули: начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури Полтавської області Аліна Букало, виконуючий обов’язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Богдан Ольховський, заступник керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Юлія Ребрик та прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Юрій Журавльов .

В супроводі адміністрації колонії посадовці відвідали житлову зону колонії та перевірили умови відбування покарання підлітків в установі. Побували в приміщенні для проведення тривалих побачень, дільниці карантину, діагностики і розподілу, їдальні для засуджених, загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі. Поцікавилися особливостями організації навчання юнаків, їх соціально-корисною зайнятістю та проведенням вільного часу. Відвідали і приміщення виробничих майстерень.

Прокурори здійснили прийом засуджених з особистих питань. Питання, які хвилювали хлопців, стосувалися можливості відшукати рідних та захисту прав засуджених на освіту після звільнення. Посадовці надали вихованцям аргументовані та змістовні відповіді на порушені питання.

Прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації