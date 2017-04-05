2017 04 05 09:50:33

З початку року на Полтавщині офіційно оформили 365 працівників

Органи ДФС у Полтавській області систематично працюють в напрямку виявлення та упередження порушень законодавства під час виплати заробітної плати й інших доходів громадянам.

Зокрема, за січень-березень 2017 року порушення податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам були виявлені по 20 суб’єктах господарювання. За результатами проведених документальних перевірок було додатково донараховано майже 1 млн 896 тис. грн податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних, а також 51,6 тис. грн єдиного внеску.

Крім того, завдяки вжитим органами державної фіскальної служби області заходам, впродовж І кварталу поточного року суб’єктами господарювання було додатково оформлено трудові відносини з 365 працівниками, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 79,5 тис.грн та єдиного внеску в сумі 103,3 тис. грн. До державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності додатково залучено 96 осіб.

Головне управління ДФС у Полтавській області