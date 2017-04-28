З червня українських військових годуватимуть по новому

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу «Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування».

Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, повідомляє Укрінформ.

“Відповідно до наказу, протягом цього року, починаючи з першого червня, 22 військові частини, навчальні та лікувальні заклади Збройних сил України здійснять перехід на харчування особового складу із застосуванням каталогу продуктів, згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України”, – зазначив Праута.

Він уточнив, що мова йде про військові частини Сил спеціальних операцій, Сухопутних, Військово-Морських сил, Високомобільних десантних військ, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військову академію міста Одеса, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та Навчально-оздоровчий комплекс ліцею у місті Боярка, Національний університет оборони України імені Черняховського, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», а також військово-медичні клінічні центри Центрального, Північного, Західного та Південного регіонів.

Для своєчасного виконання вимог наказу Міністерством оборони України розпочато відповідні тендерні процедури із використанням електронного майданчика Prozorro.