З бюджету Миргорода виділили 50 тис. грн на оздоровлення дітей пільгових категорій

Як і щороку, в навчальних закладах Миргорода будуть діяти пришкільні табори. Вони відкриються 29 травня і працюватимуть протягом трьох тижнів.

Із міського бюджету виділено п’ятдесят тисяч гривень на придбання безкоштовних путівок для дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей учасників АТО; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для дітей пільгових категорій також будуть виділені путівки у позаміські табори оздоровлення та відпочинку обласним управлінням з питань сім’ї, молоді та спорту, повідомили у міській раді.