З 670 сміттєзвалищ на Полтавщині згодом залишиться 20 полігонів

На вчорашньому засіданні постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ затвердили Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 рр.

Співпрацюючи з німецькими фахівцями GIZ з 2014 року, Полтавщина розробила стратегію поводження з твердими побудовими відходами Полтавського субрегіону — це 5 районів навколо Полтави. Стару програму 2012-2017 рр довелося закрити в зв’язку з тим, що вона була розрахована на одного інвестора.

Ця програма буде допомагати в тому випадку, якщо громади об’єднаються, — говорить начальник управління ЖКГ Едуард Рева. — Ми розуміємо, що в селах, селищах створити полігон, сортувальну станцію, сміттєпереробний завод неможливо. Тому ми розділили область на 5 субрегіонів. Згідно проведеної інвентарізації, маємо 670 сміттєзвалищ, з них — 8 полігонів (технічних споруд) потужністю 2-6 га.

Згідно розрахунків GIZ, для будівництва полігону та налагодження системи потрібно 17 млн євро. На придбання спецтехніки, контейнерів, сортувальні станції — 53 млн євро. До розробки комплексної програми Управління ЖКГ запросило фахівців ПолтНТУ. Її обговорювали на апаратних нарадах, колегії ОДА. Виїжджали на місця і проводили кущові наради в Пирятині, Горішніх Плавнях, Хоролі, Гадячі тощо.

З 670 сміттєзвалищ поступово хочемо вийти на 150, — повідомив Едуард Рева. — Потім на 19-20 районних полігонів з сортувально-перевантажувальними станціями та 3-4 крупними субрегіональними полігонами в області, на яких розміщуватимуться сміттєпереробні заводи.

Найкраща ситуація в Горішних Плавнях, де вже виготовили проектну документацію. В них є земельна ділянка, з необхідних 250 млн грн вже виділили 50 млн грн. Проектна документація готова й у Пирятині. Гадяцький район також має всі можливості.

Рева говорить, що проблемними лишаються Хорольський та Полтавський субрегіони. Для останнього, з розглянутих координаційною радою шістьох земельних ділянок, лише одна — по дорозі на Селещину — відповідає всім критеріям для розташування полігону.

Ми запропонували контрольований набір дій: систематизувати і паспортизувати звалища, — говорить доцент кафедри прикладної екології та природокористування ПолтНТУ Оксана Ілляш. — Основна мета яких — раціоналізувати всі ці об’єкти в Полтавські області.

За її словами, бюджет складає орієнтовно 841,5 млн грн. З них 20% з обласного фонду охорони навколишнього середовища (ОНПС). Ще 50% співфінансування з місцевих бюджетів — в основному на контейнернізацію населених пунктів, придбання сміттєвивізної спецтехніки та тієї, що обслуговуватиме полігони.