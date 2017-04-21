З 15 травня у бойових частинах ЗСУ запрацюють військові капелани

У Збройних Силах України проводиться послідовна робота із запровадження у військах системи душпастирства, військові капелани запрацюють у всіх бойових частинах вже з 15 травня цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Введення капеланства у Збройних Силах України буде здійснюватиметься у два етапи. На першому етапі, який закінчується наприкінці червня, військові капелани будуть призначені до бойових підрозділів, а до кінця року — у всіх підрозділах Збройних Сил України.

“Якщо ми говоримо про бойову бригаду, то там капелан не буде працювати один, там будуть задіяні від двох до чотирьох капеланів. Ми продовжуємо вивчати процес їхньої роботи, враховуємо той досвід, який в нас вже є. Ми не відмовляємося також волонтерської місії, яку у Збройних Силах України здійснює церква, але робота капеланів також є важливою, адже вони зможуть постійно знаходитися з особовим складом на передовій”, — зазначє генерал-майор ЗСУ Олег Грунтковський.