2017 04 01 10:10:57

З 1 жовтня українцям підвищать пенсії

Пенсії українців можуть зрости вже з 1 жовтня, якщо парламент ухвалить урядовий проект пенсійної реформи до 15 липня цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

«Я вважаю, що в 2017 році треба припинити процес, де українці отримують мінімальну пенсію. Ми вже знаємо, як це зробити. Я б дуже хотів, щоб цю реформу підтримав український парламент. І готовий нести повну відповідальність за результат цієї реформи», – сказав Володимир Гройсман.

Прем’єр зазначив, що пенсійну реформу треба проводити за трьома основними критеріями: справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду і підвищення пенсій українцям.

Крім цього в Уряді планують за 7 років зменшити дефіцит пенсійного фонду до нуля.

«Ми зробимо все, щоб протягом 7 років пенсійний фонд став бездефіцитним. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду 141 млрд грн. Моє завдання, щоб через 7 років він дорівнював 0», – казав Володимир Гройсман.

За словами Прем’єр-міністра пенсія українців може зрости вже з 1жовтня цього року.

«При наявності підтримку в українському парламенті 226 голосів, ми можемо до 15 липня проголосувати за основу в цілому і з 1жовнтя в країні підняти пенсію», – сказав Володимир Гройсман.