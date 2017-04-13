З 1 квітня – новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ

• формування і ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;

• визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

• автоматичне внесення заяв до реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;

• публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Як взаємодіятимуть Мінфін, ДФСУ та Держказначейство в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ – прописано у Порядку, завтердженому наказом Мінфіну від 03.03.2017 р. № 326.

Він набрав чинності 1 квітня 2017 р.