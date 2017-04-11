Юристи Лубенського центру правової допомоги встановили факт належності довідки клієнту

Через неправильне написання хоча б однієї букви в прізвищі, імені чи по батькові особи або цифри в даті народження люди не можуть отримати спадщину, оформити документи на виїзд за кордон, підтвердити право на пенсію, чи реалізувати інше законне право.

Як уникнути таких проблем і що робити, коли вже подібне трапилося, розповідають юристи Лубенського центру правової допомоги.

«Перш за все, раджу при отриманні якихось документів з Вашими даними (свідоцтв, посвідчень, диплому, паспорту, трудової книжки тощо) уважно перевіряти зазначені в них Ваші прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження (якщо вони вказані). Адже найпростіше вирішити проблему одразу, звернувшись до органу, що видав документ. Коли ж помилки в документах вчасно не було виправлено тим, хто її допустив, тоді вже треба звертатися до суду”.

Так, до Лубенського центру правової допомоги звернувся гр. М. За його словами він брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у складі військової частини з перебуванням у зоні відчуження, про що йому видано довідку. При оформленні довідки не було вказано його повне ім’я та по-батькові.

З метою проведення перерахунку пенсійних виплат вищевказану довідку він подав до Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА. Заявнику (гр. М.) повернуто для доопрацювання пакет документів, у зв’язку із тим, що довідка не містила повного імені та по-батькові.

У зв’язку із цим гр. М. необхідно було звертатись до суду .

Призначений Лубенським центром адвокат Чубенко Ж.А. зібрала належні докази та в судовому порядку змогла довести факт належності довідки гр. М.

Для отримання більш детальної інформації щодо захисту Вашого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права просимо звертатись до Лубенського місцевого центру БПД:

адреса: м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду), тел.: (05361) 77-479, (МТС) 095 253 66 14, (LIFE) 063 996 27 61, Skype: lubny-bpd