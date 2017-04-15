Який мінімум балів потрібно набрати випускнику для зарахування ЗНО-2017

Який мінімум балів випускника для зарахування ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти опублікував мінімальну кількість балів, які повинен набрати випускник, щоб ЗНО з того чи іншого предмету було зарахованим.

“Робоча група УЦОЯО встановила для учасників ЗНО пороговий бал з кожного предмету: історія України – 26, математика – 12, біологія – 28, географія –29, хімія – 20, фізика – 15, іноземні мови – 16 та російська мова – 29”, – йдеться в повідомленні на сайті центру.

Пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. При встановлені порогу “склав/не склав” враховується кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО.

Нагадаємо, у 2017 році ЗНО пройде з 23 травня по 16 червня.

Міністерство освіти та науки працює над впровадженням системи зовнішнього незалежного тестування в початковій і середній школі.